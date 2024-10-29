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        "Elazığ Kent Müzesi" törenle hizmete açıldı

        Elazığ Kent Müzesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 17:03 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:03
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        "Elazığ Kent Müzesi" törenle hizmete açıldı
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        Elazığ Kent Müzesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kentte, Valilik ve Elazığ Belediyesi iş birliğiyle uygulanan "Müzeler Şehri Elazığ Projesi" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan ve 1896 yılında dönemin Valisi Enis Paşa tarafından inşa edilen eski valilik konağı Elazığ Kent Müzesi'ne dönüştürüldü.

        Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kent belleği, Atatürk ve Elazığ temaları, Elazığ'a ait dokuma kültürü, kentin yöresel yemekleri, musikisi, giyimi, kunduracılık, ahşap, taş işlemeciliği, şifa ve eczacılık, kalaycılık, bakırcılık, madencilik, endemik bitkiler ve kök boyama, tarım kültürü, bakkal kültürüne ilişkin minyatürler ve çeşitli modellemeler sergileniyor.

        Vali Numan Hatipoğlu, müzenin açılışında yaptığı konuşmada, şehirlerin en önemli yapı taşları ve medeniyetin en önemli taşıyıcı unsurları olduğunu belirterek, Elazığ'da da bu anlamda önemli bir potansiyel bulunduğunu vurguladı.

        Bu birikimin yeni nesillere aktarılması için bu müzelerin aynı zamanda yaşayan müze halinde varlığını sürdürmesinin önemine değinen Hatipoğlu, "Bu müzemiz sadece nostalji yapacağımız değil, aynı zamanda gelecek nesillere, geçmişin izlerini, değerlerini hatırlatmak bakımından da büyük önem taşıyor, hepinizin sahip çıkacağına inanıyorum. Müzeye emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Elazığ'a kent müzesi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Güçlü bir medeniyet merkezi olan Elazığ'ı müzelerle bir adım öteye taşımak için çalıştıklarını anlatan Şerifoğulları, şunları söyledi:

        "Geçmişimizi, kültürümüzü, tarihsel birikimimizi geleceğe taşımayı hep öncelik bildik. Medeniyetimize sahip çıkarak geleceğimizi inşa etmenin gayreti içerisinde olduk. Bugün bu müzenin açılışını yaparak aynı zamanda geçmişimizi ve kültürümüzü geleceğe taşımanın heyecanını da yaşıyoruz. Müzemiz inşallah şehrimizin turizmine de çok ciddi katkılar sağlayacak."

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek müzenin açılışı yapıldı.

        Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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