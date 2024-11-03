Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı.

Adreslerinde yapılan aramalarda olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca, kesici alet ve 4 fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı gasp, ateşli silah ile kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 7 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.