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        Elazığ'da polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim

        Elazığ'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:28 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:28
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        Elazığ'da polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim
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        Elazığ'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Vali Tevfik Gür Ortaokulu, Halit Hoca İmam Hatip Ortaokulu, Aziz Gül Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.

        Denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüpheliler ve sürücüler ile servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

        Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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