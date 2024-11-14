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        Elazığ'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

        Elazığ'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:43
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        Elazığ'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
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        Elazığ'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        M.S.Ö. idaresindeki 41 PY 505 plakalı pancar yüklü tır, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada tırdaki pancarlar yola saçıldı.

        Yolda kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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