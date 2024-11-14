Elazığ'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Elazığ'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Elazığ'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
M.S.Ö. idaresindeki 41 PY 505 plakalı pancar yüklü tır, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada tırdaki pancarlar yola saçıldı.
Yolda kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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