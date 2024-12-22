Elazığ'da 27 yerleşim yerine kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Öte yandan, Kovancılar ilçesine bağlı Bağgülü grup köy yolu ile Okçular grup yolu ve Palu-Arıcak ilçeleri grup yolu üzerindeki Tırnik Geçidi'nde bazı araçlar kar nedeniyle yolda kaldı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

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