Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 27 yerleşim yerine kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

        Elazığ'ın Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 23:29 Güncelleme: 22.12.2024 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 27 yerleşim yerine kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

        Kar nedeniyle Karakoçan ilçesinde 22, Kovancılar ilçesinde 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, Kovancılar ilçesine bağlı Bağgülü grup köy yolu ile Okçular grup yolu ve Palu-Arıcak ilçeleri grup yolu üzerindeki Tırnik Geçidi'nde bazı araçlar kar nedeniyle yolda kaldı.

        Ekipler, bölgeye ulaşarak yürüttükleri çalışmayla yolları ulaşıma açtı.

        Kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazırda bekletiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Yenilmez Aslan!
        Yenilmez Aslan!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi beyaza büründü (2)
        Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi beyaza büründü (2)
        Elazığ'da işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın: 3 yaralı
        Elazığ'da işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın: 3 yaralı
        Elazığ'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi yaralandı,...
        Elazığ'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi yaralandı,...
        Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi beyaza büründü
        Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi beyaza büründü
        Otobüsü kaçırıp araçlara zarar vermişti; görüntüleri ortaya çıktı
        Otobüsü kaçırıp araçlara zarar vermişti; görüntüleri ortaya çıktı
        Elazığ'da belediyenin asfalt şantiyesindeki yangın söndürüldü
        Elazığ'da belediyenin asfalt şantiyesindeki yangın söndürüldü