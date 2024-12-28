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        Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 103 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 144 köy yolundan 103'ü açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 28.12.2024 - 19:19
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        Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 103 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 144 köy yolundan 103'ü açıldı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde dün itibarıyla etkisini gösteren ve yer yer devam eden yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan merkezde 26, ilçelerden Maden'de 21, Sivrice'de 15, Palu'da 12, Arıcak'ta 9, Baskil'de 8, Karakoçan'da 7, Keban'da 4 ve Kovancılar'da 1 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kar nedeniyle kapanan Palu'da 19, Karakoçan'da 9, Kovancılar'da 8, Maden'de 4 ve Arıcak'ta 1 köy yolunun daha ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

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