Elazığ Valiliği kentteki bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesinde meydana gelen bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık-5 Ocak'ta meydana gelen 203 asayiş olayında yakalanan 171 şüpheliden 8'i tutuklandı, 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında, 70 bin 548 kişi ve 33 bin 206 araç kontrol edildi, aranan 414 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 25'i tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 3 bin 165'ine cezai işlem uygulandı, 195 araç trafikten men edildi. Çalışmalar sonucunda, 4 tabanca, 3 tüfek, 2 kesici alet, 143 fişek, şarjör, 25 kilogram tütün, 39 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 260 bandrol, 73 cinsel içerikli hap ve 100 emtia ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda, 604 gram esrar, 27 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 2 gram kokain, 1314 sentetik ecza, 244 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.