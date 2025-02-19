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        Keban'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü organizasyonuyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:33
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        Keban'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü organizasyonuyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi.

        Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli uzman ekipler tarafından öğrencilere bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında bilgi verdi.

        Okul müdürü Hasan Karadayı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine verdikleri seminerden dolayı teşekkür etti.

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