Elazığ'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Öte yandan Karakoçan ilçesinin Yoğunağaç köyündeki evinde rahatsızlanan bir kişi de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Kentte etkili olan kar nedeniyle Elazığ-Baskil kara yolunun Karabeyli köyü mevkisinde ve Elazığ Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında 2 tır ile Sivrice ilçesinin Dereboynu köyü yolunda bir pikap yolda kaldı.

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