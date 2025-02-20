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        Keban Barajında etkili olan kar güzel görüntü oluşturdu

        Elazığ'da Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES) bulunduğu bölgee etkili olan kar güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:48 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:48
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        Keban Barajında etkili olan kar güzel görüntü oluşturdu
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        Elazığ'da Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES) bulunduğu bölgee etkili olan kar güzel görüntü oluşturdu.

        Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) yarım asırdır elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra su ürünlerinin yetiştirilmesine ve tarımsal sulamaya da katkı sunuyor.

        Fırat Nehri üzerinde 1965 yılında inşaatına başlanan ve toplam 8 ünitesi ile 1339 MW kurulu güce sahip hidroelektrik santrali, enerji üretimine 27 Ağustos 1974'te başladı, resmi açılışı ise 9 Eylül 1974'te yapıldı.

        Kar nedeniyle Fırat Nehri üzerinde bulunan Keban Barajı Hidroelektrik Santrali ve baraj gölünün çevresi beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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