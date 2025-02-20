Ağın'da "Kadına Yönelik Şiddet ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" konulu seminer
Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddet ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddet ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.
Kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde kurumun uzman ekiplerince ilçede kamu kurumlarında görev yapanlara, öğretmenlere ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer ve bazı kurumların temsilcileri de katıldı.
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