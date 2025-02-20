Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 23 AFF 886 ve 23 AFB 542 plakalı otomobiller, Cemalettin Emiroğlu Bulvarı'nda çarpıştı.

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