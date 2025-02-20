Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 23 AFF 886 ve 23 AFB 542 plakalı otomobiller, Cemalettin Emiroğlu Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir ve Fırat Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı.
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