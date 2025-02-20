Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 297 köy yolu ulaşıma açıldı

Ekipler, 208 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

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