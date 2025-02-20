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        Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 297 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 505 köy yolundan 297'si ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:10 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:17
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        Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 297 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 505 köy yolundan 297'si ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Çalışmalar 120 personel tarafından 97 araçla yürütülürken 297 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Ekipler, 208 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Öte yandan Karakoçan-Kiğı kara yolunun Gaztepesi mevkisinde, Maden ilçesi Kartaldere Grup Yolu ve Gezin köyünde kar nedeniyle araçların yolda kaldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

        Karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yolda kalan araçlar ile vatandaşlar kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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