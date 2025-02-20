Elazığ'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşırı buzlanma olasılığı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."