Elazığ merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Dolandırıcılığa konu olan banka hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık 1 milyar lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Zanlıların sosyal medya platformları üzerinden kripto piyasalarında yatırım yaparak kar elde etme vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları, suçtan elde ettikleri paraları kurdukları paravan şirketler üzerinden aklamaya çalıştıkları ve Elazığ'da 5 kişiyi 2,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

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