Baskil'de sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde sabah namazı buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde sabah namazı buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi.
Merkez Camisinde İlçe Müftülüğünce düzenlenen etkinlikte, kılınan sabah namazı sonrası dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
Etkinliğe katılan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, namazın önemi ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.
Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Etkinliğe, İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır da katıldı.
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