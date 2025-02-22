Keban İlçe Müftüsü Meşe, gençlerle bir araya geldi
Elazığ'da Keban İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, "Gençlerle Buluşuyoruz Projesi" kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Elazığ'da Keban İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, "Gençlerle Buluşuyoruz Projesi" kapsamında gençlerle bir araya geldi.
İlçe Müftülüğü Çok Amaçlı Salonda gençlerle bir araya gelen Meşe, onlarla sohbet etti.
Meşe, "Rabbimiz, camilerimizi gençlerimizle, ailelerimizle ve kardeşlik iklimiyle doldurmayı nasip eylesin." dedi.
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