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        Elazığ'da köye inen yaban hayvanları güvenlik kamerasında

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir köye inen yaban hayvanları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:51
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        Elazığ'da köye inen yaban hayvanları güvenlik kamerasında
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir köye inen yaban hayvanları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Hacıhüseyinler köyünde güvenlik amaçlı evlerin çevresine ve direklere yerleştirilen güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen köy sakinleri, farklı türdeki yaban hayvanlarının gece ve gündüz saatlerinde köye indiklerini tespit etti.

        Kayıtlarda, ilçenin yüksek dağ kesimindeki köye inen kurt, tilki, domuz ve tavşan gibi hayvanların çevrede yiyecek aradığı görülüyor.

        Muhtar Hasan Yıldırımdinç, çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreyi bulduğunu belirtti.

        Yıldırımdinç, zorlu kış şartları nedeniyle dağda aç kalan yaban hayvanlarının köyün çevresinde yiyecek aradığını düşündüklerini anlatarak, "Köylüler olarak güvenlik kamerası kayıtlarını belgesel izler gibi izlemeye başladık. Evlerin çevresinde geziniyorlar, koşturuyorlar, yiyecek arıyorlar. Yetkililerle irtibata geçerek, yaşam alanlarına yem ve yiyecek bırakmaları için talepte bulunacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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