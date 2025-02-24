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        Galip usta imalathanesinde ürettiği bağlamalar eşliğinde türküler seslendiriyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan bağlama ustası Galip Yayık, 50 yılı aşkın süredir hem bağlama yapıyor hem de çalıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:33
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        Galip usta imalathanesinde ürettiği bağlamalar eşliğinde türküler seslendiriyor
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan bağlama ustası Galip Yayık, 50 yılı aşkın süredir hem bağlama yapıyor hem de çalıyor.

        Çocukluğu Tunceli'nin Demirkapı köyünde geçen, amcalarına bakarak bağlama yapmayı ve çalmayı öğrenen Yayık, ailesiyle 1970 yılında Elazığ'a taşındı.

        Burada kuru temizleme işi yapan Yayık, bağlamalara duyduğu ilgiyle işlerinden arta kalan zamanlarında kurduğu atölyesine gitti.

        Dut, kayısı ve erik ağaçlarından bağlama üreten Yayık, hobi olarak başladığı bağlama imalatını zamanla meslek haline getirdi.

        Yayık, Rızaiye Mahallesi'nde açtığı imalathanede hem bağlama yapıyor hem de müşterilerine mini konser sunuyor.

        - "Çocukluğum bağlama çalmakla geçti"

        Galip Yayık, AA muhabirine, çocukluğunun Tunceli'de geçtiğini, yaşadığı köyde bütün aile büyüklerinin bağlama çaldığını söyledi.

        Bağlamalara duyduğu ilgilinin çocukluğundan geldiğini ifade eden Yayık, "Büyüklerimiz sazlarını hep kendileri yaparlardı. O zamanlar saz almak mümkün değildi. O yüzden herkes kendi sazını yapardı. Ben de yaşlılarımıza bakarak öğrendim. Çocukluğum bağlama çalmakla geçti. Her evde böyle saz vardı." dedi.

        Köydeki diğer çocuklarla bağlama çalabilmek için yarışa girdiklerini anlatan Yayık, Elazığ'a yerleştiklerinde de bu ilgisinin sürdüğünü belirtti.

        - "Mesleğimi aşkla yapıyorum​​​​​​​"

        Yayık, "Yıllarca kuru temizlemecilik yaptım ama gönlümde hep saz yapımı vardı. 10 dakika zamanım olsa hemen saz atölyeme koşardım. Hala o hevesle geliyorum. Saz yapmayı seviyorum. Ortaya güzel ürünler çıkarmayı ve birilerine beğendirmeyi seviyorum. Bir müzisyenin elinde yaptığım bağlamayı görmek beni mutlu ediyor. Müşteri isteyince saz çalıp türkü de söylüyorum. Mesleğimi aşkla yapıyorum." diye konuştu.

        Her sabah iş yerini açtığında mutlaka bağlamaların tozunu aldığını, tellerine dokunup bağlamaların sesini duymak istediğini belirten Yayık, dükkanın iç tarafında atölyesinin bulunduğunu, atölyesine geçip, sobasını yakıp, çay içtiğini ve bağlama çaldığını anlattı.

        Bağlamaların teknesini dut, sapını ise genellikle kayısı veya erik ağacından yaptığını ifade eden Yayık, bir bağlamayı ortalama 25 günde yaptığını aktardı.

        Yayık, yaptığı bağlamaları dükkanında sergilediğini, satışından elde ettiği gelirle de geçimini sağladığını kaydetti.

        - "El emeği bağlama yapan az sayıda kişi kaldı"

        Ülkenin farklı bölgelerine ve yurt dışına da sipariş üzerine bağlama yapıp gönderdiğini belirten Yayık, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Benim gibi el emeği bağlama yapan az sayıda kişi kaldı. Artık seri üretimler başladı. Bir işi severek yapmak çok güzel. Benim yaptığım sazın her santiminde el emeği göz nuru var. O yüzden yaptığım sazlar da sağlıklı oluyor."

        Yayık, büyük sevgiyle ve ilgiyle yaptığı bu mesleğe gençlerin artık çok rağbet göstermediğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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