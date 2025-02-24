Keban'da öğrenciler "Su Tasarrufu ve Suyun Önemi" konusunda bilgilendirildi
Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler "Su Tasarrufu ve Suyun Önemi" konusunda bilgilendirildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler "Su Tasarrufu ve Suyun Önemi" konusunda bilgilendirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli personel, Keban Fevzi Çakmak İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Suyun önemi konusunda bilgi verilen öğrencilere, bu konuda bilgilendirici kitap hediye edildi.
Programa, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cevat Yılmaz ve Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin de katıldı.
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