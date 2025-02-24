Elazığ'ın kar yağışıyla beyaza bürünen Keban ilçesi ve çevresi dronla görüntülendi
Elazığ'ın Keban ilçesi ve çevresindeki dağlar etkili olan kar yağışının ardından karla kaplandı.
Elazığ'ın Keban ilçesi ve çevresindeki dağlar etkili olan kar yağışının ardından karla kaplandı.
Kentte etkili olan kar yağışı ile Keban ilçesi de beyaza büründü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcaklığın da düştüğü ilçede karla kaplanan yerleşim yerleri ve dağlar ile dalgalanan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.