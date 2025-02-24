Elazığ'ın kar yağışıyla beyaza bürünen Keban ilçesi ve çevresi dronla görüntülendi

Elazığ'ın Keban ilçesi ve çevresindeki dağlar etkili olan kar yağışının ardından karla kaplandı.

Kentte etkili olan kar yağışı ile Keban ilçesi de beyaza büründü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcaklığın da düştüğü ilçede karla kaplanan yerleşim yerleri ve dağlar ile dalgalanan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi.