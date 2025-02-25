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        Ağın'da şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun şiirleri duraklara yazıldı

        Ağın Belediyesince şair ve yazar Niyazi Yıldırım Gençosamoğlu'nun şiirleri toplu taşıma duraklarına yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:50
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        Ağın'da şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun şiirleri duraklara yazıldı
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        Ağın Belediyesince şair ve yazar Niyazi Yıldırım Gençosamoğlu'nun şiirleri toplu taşıma duraklarına yazıldı.

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Gençosmanoğlu'nu geleceklerine ışık tutacak gençlere aktarmanın öncelikleri olduğunu belirtti.

        Çakar, "Ağın şiirini' duraklarımıza ilmek ilmek işledik. Destan şairimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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