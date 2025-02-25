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        Elazığ'da 16 bin 320 bandrolsüz sigara ele geçirildi

        Elazığ'da 16 bin 320 bandrolsüz sigara ve bandrolü kesilmiş 1400 boş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:03
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        Elazığ'da 16 bin 320 bandrolsüz sigara ele geçirildi
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        Elazığ'da 16 bin 320 bandrolsüz sigara ve bandrolü kesilmiş 1400 boş makaron ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.M. ve İ.B'ye ait iş yerlerinde arama yaptı.

        Aramada, 16 bin 320 bandrolsüz sigara ve bandrolü kesilmiş 1400 boş makaron ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli ve idare işlem başlatıldı.

        Öte yandan, Gülüşkür yol kontrol noktasında icra edilen uygulama sırasında taksi sürücüsü A.Y'nin şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada faturasız kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında 11 bin 977 lira para cezası uygulanarak, kurusıkı tabancanın mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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