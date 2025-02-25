Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın'da öğrenciler kermes düzenlendi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde İbrahim Uçkunkaya Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler hayrat yapmak için kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:06 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağın'da öğrenciler kermes düzenlendi
        ABONE OL

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde İbrahim Uçkunkaya Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler hayrat yapmak için kermes düzenledi.

        Ağın İbrahim Uçkunkaya Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenciler tarafından okulun salonunda düzenlenen kermese, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Kermeste toplanan gelir ile ilçe merkezinde bulunan mezarlığa lisenin isminin verileceği bir hayrat çeşme yapılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı
        Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 16 bin 320 bandrolsüz sigara ele geçirildi
        Elazığ'da 16 bin 320 bandrolsüz sigara ele geçirildi
        Ağın'da şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun şiirleri duraklara yazıldı
        Ağın'da şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun şiirleri duraklara yazıldı
        Elazığ'ın kar yağışıyla beyaza bürünen Keban ilçesi ve çevresi dronla görün...
        Elazığ'ın kar yağışıyla beyaza bürünen Keban ilçesi ve çevresi dronla görün...
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Keban'da "Hayata Değer Katan Bir Gençlik" semineri düzenlendi
        Keban'da "Hayata Değer Katan Bir Gençlik" semineri düzenlendi
        Keban'da öğrenciler "Su Tasarrufu ve Suyun Önemi" konusunda bilgilendirildi...
        Keban'da öğrenciler "Su Tasarrufu ve Suyun Önemi" konusunda bilgilendirildi...