Ağın'da öğrenciler kermes düzenlendi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde İbrahim Uçkunkaya Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler hayrat yapmak için kermes düzenledi.

Ağın İbrahim Uçkunkaya Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenciler tarafından okulun salonunda düzenlenen kermese, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kermeste toplanan gelir ile ilçe merkezinde bulunan mezarlığa lisenin isminin verileceği bir hayrat çeşme yapılacağı bildirildi.