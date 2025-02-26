Elazığ Atatürk Stadyumu'nda afete karşı "7/24" güvenlik

İSMAİL ŞEN - UEFA ve FIFA standartlarındaki Elazığ Atatürk Stadyumu, afet durumlarına karşı alınan tedbirlerle misafirlerini güven içinde ağırlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kültür Mahallesinde 52 dönüm alana inşa edilen ve 7 Mayıs 2023'te sporseverlere kapılarını açan 18 bin 423 seyirci kapasiteli stadyum, depreme dayanıklı, modern ve kaliteli alt yapısının yanı sıra mevcut güvenlik tedbirleriyle de dikkati çekiyor.

Olası yangın ve afet durumlarına karşı merkezi afet ve alarm kontrol odası ve kamera sistemleri ile 7 gün 24 saat (7/24) takip edilen stadyumda, acil durumlarda sporcu ve taraftarların güvenli tahliye edilmesi için 20, ambulans, itfaiye ve diğer kurtarma araçlarının stadyuma girişi için de 3 ana kapı bulunuyor.

Spor müsabakalarında ve büyük organizasyonlarda her tahliye kapısında personel görevlendirilen stadyumun, kapalı bölümlerinin tamamında duman dedektörleri, yangın sprinkleri, belirli noktalarda yangın söndürme tüpleri, alarm butonları ve acil çıkış levhaları yer alıyor.

Ayrıca yangın ve afet durumunda insanları uyarmak ve yönlendirmek için otomatik sesli anons sisteminin de yer aldığı stadyum, misafirlerine modern ve kaliteli alt yapısıyla hizmet veriyor.

- "Akıllı stat"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine, Elazığ Atatürk Stadyumu'nun yaklaşık 2 yıldır organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Stadyumun modern alt yapısı ve estetik mimarisiyle Türkiye'nin en iyi stadyumlarından olduğunu aktaran Eren, aldıkları güvenlik tedbirleriyle de ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerine örnek olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Eren, şunları kaydetti:

"Elazığ Atatürk Stadyumu akıllı bir stat. Stadyumumuzun içerisinde Allah korusun herhangi bir yangın, afet ve deprem olması durumunda 20 tahliye kapısıyla stadyumdaki taraftarlarımızı ve seyircilerimizi çok rahat tahliye edilebilecek düzeydeyiz. Stadyum içerisinde bir yangın ve bir şeyin alev alması durumunda da sistem odası zaten nerede yangın ya da duman varsa size gösteriyor ve oradaki sensörler devreye giriyor, ikaz, alarm ve yangın söndürme sistemleri çalışıyor. Bu şekilde teknik elemanlarımız duruma çok hızlı şekilde müdahil olabiliyor. Stadyumumuzun belirli noktalarında özellikle yangın söndürme cihazları, yangın sprinkleri ve duman dedektörleri aktif durumda. Bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Allah yangın, deprem ve sel gibi afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun."