Elazığ'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İzzetpaşa Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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