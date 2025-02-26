Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:18 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Elazığ'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İzzetpaşa Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!

        Benzer Haberler

        Elazığ Atatürk Stadyumu'nda afete karşı "7/24" güvenlik
        Elazığ Atatürk Stadyumu'nda afete karşı "7/24" güvenlik
        Elazığ'da 4 iş yerinden 60 bin TL'lik cep telefonu ve aksesuar hırsızlığı k...
        Elazığ'da 4 iş yerinden 60 bin TL'lik cep telefonu ve aksesuar hırsızlığı k...
        Hurda yüklü kamyonet, lastiği patlayınca devrilme tehlikesi geçirdi; o anla...
        Hurda yüklü kamyonet, lastiği patlayınca devrilme tehlikesi geçirdi; o anla...
        Tabancayla başından vurulan diş hekimi, Elazığ'da toprağa verildi
        Tabancayla başından vurulan diş hekimi, Elazığ'da toprağa verildi
        Ağın'da öğrenciler kermes düzenlendi
        Ağın'da öğrenciler kermes düzenlendi
        Elazığ'da 16 bin 320 bandrolsüz sigara ele geçirildi
        Elazığ'da 16 bin 320 bandrolsüz sigara ele geçirildi