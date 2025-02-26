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        Baskil'de Okur Yazar Buluşması etkinliği düzenlendi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Eğitime Destek Platformu (EDEP) tarafından Okur Yazar Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:27 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:38
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        Baskil'de Okur Yazar Buluşması etkinliği düzenlendi
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Eğitime Destek Platformu (EDEP) tarafından Okur Yazar Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

        Baskil Vakıfbank Ortaokulu Yasemin Açık Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Etkinlikte, eğitimci yazar Hacı Ormanoğlu "Başarının Şifreleri Heyecan Azim ve Umut" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

        Program sonunda tüm öğrencilere imzalı kitap hediye edildi.

        Galeri
        Galeri

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