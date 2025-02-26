Baskil'de Okur Yazar Buluşması etkinliği düzenlendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Eğitime Destek Platformu (EDEP) tarafından Okur Yazar Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Eğitime Destek Platformu (EDEP) tarafından Okur Yazar Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.
Baskil Vakıfbank Ortaokulu Yasemin Açık Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Etkinlikte, eğitimci yazar Hacı Ormanoğlu "Başarının Şifreleri Heyecan Azim ve Umut" konulu söyleşi gerçekleştirdi.
Program sonunda tüm öğrencilere imzalı kitap hediye edildi.
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