Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 26.02.2025 - 23:37 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:43
Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.Ş.S'nin kullandığı 23 BZ 008 plakalı otomobil, Malatya yolu Hazardağlı Kavşağı'nda E.C. yönetimindeki 12 TOG 023 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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