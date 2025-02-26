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        Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:37 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:43
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        Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        H.Ş.S'nin kullandığı 23 BZ 008 plakalı otomobil, Malatya yolu Hazardağlı Kavşağı'nda E.C. yönetimindeki 12 TOG 023 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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