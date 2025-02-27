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        Elazığ'da kar ve buzlanma düşmeye bağlı kırık vakalarını artırdı

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da son günlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle düşerek yaralanan 290 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:03
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        Elazığ'da kar ve buzlanma düşmeye bağlı kırık vakalarını artırdı
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da son günlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle düşerek yaralanan 290 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

        Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, beraberinde getirdiği buzlanma nedeniyle ciddi yaralanma ve sakatlanmalara da yol açabiliyor.

        Etkili soğuk ve karlı havanın ardından meydana gelen buzlanmada düşme sonucu çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

        Kentte, 20 günde düşerek yaralanan ve tedavi altına alınanların sayısı 290 olarak kayıtlara geçti.

        - "Düşme sonucu cerrahi müdahaleye gidebilecek kırıklar olabiliyor"

        Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Gül, AA muhabirine, il genelinde karda kayarak düşen hastalar nedeniyle acil serviste yoğunluk oluştuğunu söyledi.

        Dondurucu havalarda sadece yayaların değil araçların da trafiğe çıkmaması gerektiğini kaydeden Gül, buzlanmanın yoğun olduğu zamanlarda toplu taşıma araçlarının kullanılması gerektiğini belirtti.

        Özellikle yaşlıların daha çok buzda kayarak düştüğünü ifade eden Gül, şöyle konuştu:

        "Yaşlılarımızın kemikleri kırığa yatkın olduğu için basit düşmelerde bile bize kırıklarla başvurabiliyorlar. Düşme sonucu cerrahi müdahaleye gidebilecek kırıklar olabiliyor. O yüzden bu kış şartlarında mümkün olduğu kadar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamayı öneriyoruz."

        Düşme sonucu meydana gelen kazaların basit olarak değerlendirilse bile altından çok ciddi sonuçlar çıkabildiğini anlatan Gül, özellikle düşme sonucu kafa travması meydana gelebildiğini dile getirdi. Gül, şöyle devam etti:

        "Kişi, kafasını çarptığı zaman fazla önemsemiyor. Fakat ilk 24 saat içinde ciddi baş ağrısı, bulantı ve kusma olduğu zaman muhakkak hastaneye başvurmaları lazım. Bunların altında hiç önemsenmediği halde çok ciddi beyin içi kanamalar gelişebiliyor. Vatandaşlar düşmeleri basit değerlendirip önemsemeyebiliyor. Fakat altında çok ciddi yaralanmalar çıkabiliyor. Bu konuda dikkat etmemiz lazım. Çok ciddi başvurular olabiliyor. Dışarıya çıkıldığı zaman kaymayan ayakkabı giyilmesi önemli. Düştükleri zaman en ufak bir travmayı bile önemsemeleri gerekiyor. Çünkü çocuklarda ve yaşlılarda semptomlar baskılanabilir. Geç ortaya çıkabilir. Bunun için en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması lazım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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