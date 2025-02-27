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        Keban biberi tescillendi

        Elazığ'ın Keban biberi tescil aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:12
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        Keban biberi tescillendi
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        Elazığ'ın Keban biberi tescil aldı.

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Türk Patent Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar'dan Keban biberine ait coğrafi işaret tescil belgesini aldı.

        Duyar, "Keban ilçesine ait bir değerimizin coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdik. Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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