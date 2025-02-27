Keban biberi tescillendi
Elazığ'ın Keban biberi tescil aldı.
Elazığ'ın Keban biberi tescil aldı.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Türk Patent Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar'dan Keban biberine ait coğrafi işaret tescil belgesini aldı.
Duyar, "Keban ilçesine ait bir değerimizin coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdik. Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun." dedi.
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