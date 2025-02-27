Keban'da sınavlara hazırlık süreci konulu seminer düzenlendi

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Yeni Bir Başlangıç LGS ve YKS Sınavlarına Hazırlık Süreci" konulu seminer düzenlendi.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Serkan Güç tarafından 8. ve 12. sınıf öğrencilere ve ailelerine yönelik seminer verildi.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, "Katkı ve desteklerinden dolayı Keban Kaymakamı Furkan Atalık'a, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan'a ve güzel sunumlarından dolayı Serkan Güç'e teşekkür ediyorum." dedi.