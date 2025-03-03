Keban'da gıda denetimi yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla tüketiminde artış yaşanan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin üretimini ve satışını yapan işletmeleri denetledi.

Denetimlerde, işletmelere gerekli hijyen tedbirlerinin alınması yönünde bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, ramazan ayı dolayısıyla rutin kontrollerini daha da artırdıklarını belirterek, "Bereketin ve paylaşmanın simgesi olan bu mübarek ayda, halkımızın güvenle tüketebileceği gıdalara erişimini sağlamak en büyük önceliğimizdir." ifadesini kullandı.