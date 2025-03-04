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        Elazığ'da kar nedeniyle kapanan köy yollarından 26'sı ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 50 köy yolundan 26'sı ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:42 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:56
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        Elazığ'da kar nedeniyle kapanan köy yollarından 26'sı ulaşıma açıldı
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        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 50 köy yolundan 26'sı ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gün içerisinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

        120 personel tarafından 97 araçla yürütülen çalışmalar sonucu 26 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Ekipler, kardan kapanan Karakoçan ilçesinde 22 ve Kovancılar ilçesinde 2 köy yolunun daha ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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