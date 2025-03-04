Elazığ'da kar nedeniyle kapanan köy yollarından 26'sı ulaşıma açıldı

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 50 köy yolundan 26'sı ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gün içerisinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

120 personel tarafından 97 araçla yürütülen çalışmalar sonucu 26 köy yolu ulaşıma açıldı.

Ekipler, kardan kapanan Karakoçan ilçesinde 22 ve Kovancılar ilçesinde 2 köy yolunun daha ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.