Elazığ'daki tarihi Beyzade Efendi Konağı restore edilecek

Elazığ'daki tarihi Beyzade Efendi Konağı restore edilerek yeniden ayağa kaldırılacak.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının deprem bölgesindeki tarihi yapıların korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Merkeze bağlı Altunkuşak köyünde bulunan tarihi Beyzade Efendi Konağı'nın, Bakanlığın Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası başlattığı restorasyon projesi kapsamında yeniden ayağa kaldırılacağını kaydeden Hatipoğlu, "Depremin zarar verdiği tescilli yapıları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirilen bu proje, Elazığ'ın kültürel mirasına önemli bir katkı sağlayacak. Beyzade Efendi Konağı, bölgenin tarihi ve mimari dokusunu yansıtan en değerli yapılardan biri. Yılların yıpratıcı etkilerine ve depremin zararlarına rağmen, bu restorasyon çalışmasıyla eski görkemine kavuşturuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmaların tamamlanmasıyla konağın, sadece kültürel kimliği korumakla kalmayacağını aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini de artıracağını vurgulayan Hatipoğlu, "Tarihi mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması kapsamında yürütülen bu değerli çalışmalardan dolayı Bakanlığımıza şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.