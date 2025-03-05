Kırsala terk edilen eşeğe 21 yıldır bakan hayvansevere destek yağdı

İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşlandığı gerekçesiyle sahibi tarafından kırsala terk edilen eşeğe 21 yıldır şefkatle bakan 72 yaşındaki Turan İkinci'ye ülkenin dört bir yanından destek telefonları geldi.

İstanbul'da çalışırken emekli olan, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak ve doğayla iç içe yaşamak için 22 yıl önce eşiyle memleketi Ağın'ın Saraycık köyüne dönen 3 çocuk babası İkinci'nin, yaşlandığı ve yük taşıyamadığı gerekçesiyle 21 yıl önce sahibi tarafından kırsala terk edilen eşeği sahiplenmesi takdir gördü.

Evinin bahçesinde barınak yapıp bakımını üstlendiği ve "Minik" adını verdiği eşeği zamanla arkadaşı gibi gören İkinci'nin haberinin basında yer alması üzerine farklı kentlerden arayanlar hem tebrik etti hem de destek sunmak istediklerini belirtti.

Ağın Belediyesi aracılığıyla arayanlardan bazılarının da Minik'i sahiplenmek istediğini belirtmesi üzerine İkinci, çok sevdiği Minik olmadan bir hayat düşünemediğini, kendi imkanlarıyla ona bakabildiğini belirterek yardım taleplerini kabul etmedi.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, 60 haneli köyde yaşayanların kış aylarında kent merkezine gitmesi nedeniyle sahipsiz kalan 40'ı aşkın kedi ve köpek ile onların yavrularını da 15 yıldır besleyen İkinci'yi ziyaretinde, gösterdiği duyarlılıktan dolayı plaket verdi, altın ile bir yıllık arpa ve saman hediye etti.

Ülkenin farklı illerinden de "Minik" için battaniye ve yorgan gönderildi.

- "Minik'e nasıl 21 senedir bakıyorsunuz diye soranlar oluyor"

İkinci, AA muhabirine, varlığıyla köydeki hayatına renk katan "Minik" adlı eşeği sayesinde Türkiye'de tanınan bir kişi haline geldiğini söyledi.

Minik ile dostluğuna ilişkin haberin yayımlanmasının ardından birçok kişinin telefonla kendisine ulaştığını anlatan İkinci, "Sağ olsunlar günlük 2-3 yerden arıyorlar, 'Her konuda yanınızdayız, size yardımcı olabiliriz.' diye. 'Minik'i nasıl sahiplendiniz, Minik'e nasıl 21 senedir bakıyorsunuz?' diye soranlar oluyor. Çoğu, 'İnanılacak şey değil, 21 sene bir eşeğe bakılmaz, sütü içilmiyor, eti yenmiyor, sen nasıl buna hizmet ettin?' diyorlar. Minik ile arkadaş gibi olduk. Minik bensiz, ben Minik'siz olamam. 21 senedir arkadaş gibi yaşıyoruz." diye konuştu.