Keban'da okullarda vergi bilinci eğitimi verildi
Elazığ'ın Keban ilçesinde okullarda vergi bilinci eğitimi verildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde okullarda vergi bilinci eğitimi verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından genç nesillere verginin önemini anlatmak amacıyla vergi bilinci eğitimi ilçedeki okullarında gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, "Vergi bilinci eğitimine katılan öğrenciler, kazandıkları bilgileri ve deneyimleri arkadaşlarıyla paylaşarak vergi bilincinin yayılmasına katkı sağladılar. Öğrencilere sadece bir öğrenme fırsatı değil aynı zamanda geleceğe dair sorumluluk bilinci geliştirmelerine de yardımcı oldu." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.