Keban'da okullarda vergi bilinci eğitimi verildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde okullarda vergi bilinci eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından genç nesillere verginin önemini anlatmak amacıyla vergi bilinci eğitimi ilçedeki okullarında gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, "Vergi bilinci eğitimine katılan öğrenciler, kazandıkları bilgileri ve deneyimleri arkadaşlarıyla paylaşarak vergi bilincinin yayılmasına katkı sağladılar. Öğrencilere sadece bir öğrenme fırsatı değil aynı zamanda geleceğe dair sorumluluk bilinci geliştirmelerine de yardımcı oldu." dedi.