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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu tekstil atölyesini inceledi

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, tekstil atölyesini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:28
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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu tekstil atölyesini inceledi
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        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, tekstil atölyesini inceledi.

        Kaymakam Türkmenoğlu, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Dursun Kara ile belediye tarafından özel sektöre kiraya verilen tekstil atölyesinde incelemede bulundu.

        Yetkililerden atölyeye ilişkin bilgi alan Türkmenoğlu, atölyenin hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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