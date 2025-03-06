Keban'da deprem tatbikatı yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulunda depreme hazırlık tatbikatı düzenlendi.

Keban'da Fevzi Çakmak İlkokulu'nda 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla öğrencilerin katılımıyla depreme hazırlık tatbikatı gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Burak Nemutlu, "Tatbikatın amacı, olası bir deprem anında yapılacak doğru müdahaleleri ve okul içinde koordinasyonu test etmekti. Öğrencilerimize, afet anında nasıl hareket edileceği, ilk yardımın nasıl yapılacağı ve güvenli tahliye yöntemleri üzerine uygulamalı olarak göstermiş olduk. Tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, öğrencilerin koordineli çalışması ve gerekli önlemlerin alınması afetlere karşı hazır olma noktasında önemli bir adım oldu." dedi.