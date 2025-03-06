Ağın'da leblebi üretimi yapan işletmede inceleme

İşletme hakkında bilgi alan Türkmenoğlu ve Çakar, üreticilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Dursun Kara ile Ağın Belediyesi Üretim Tesislerinde leblebi üretimine başlayan Servet Kara ve Hüseyin Kara'yı ziyaret etti.

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