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        Ağın'da leblebi üretimi yapan işletmede inceleme

        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, leblebi üretimi yapan işletmeyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:30 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:04
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        Ağın'da leblebi üretimi yapan işletmede inceleme
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        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, leblebi üretimi yapan işletmeyi ziyaret etti.

        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Dursun Kara ile Ağın Belediyesi Üretim Tesislerinde leblebi üretimine başlayan Servet Kara ve Hüseyin Kara'yı ziyaret etti.

        İşletme hakkında bilgi alan Türkmenoğlu ve Çakar, üreticilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

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