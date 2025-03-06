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        Elazığ'da camideki "paylaşım dolabı" yardımlaşma köprüsü oldu

        Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde imam Oktay Demir, hayırseverlerin desteğiyle caminin bir bölümünde oluşturduğu "paylaşım dolabı" ile yardımlaşma ve dayanışmayı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:37 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:14
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        Elazığ'da camideki "paylaşım dolabı" yardımlaşma köprüsü oldu
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        Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde imam Oktay Demir, hayırseverlerin desteğiyle caminin bir bölümünde oluşturduğu "paylaşım dolabı" ile yardımlaşma ve dayanışmayı sağlıyor.

        Yurtbaşı Merkez Camisi'nde 12 yıldır görev yapan Demir, beldede yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak için oluşturduğu "iyilik köşesi"nde ramazan ayında da ailelerin yüzünü güldürmek için çalışıyor.

        Hayırseverlerin desteği ile alınan ürünleri "paylaşım dolabı"nda muhafaza eden Demir, buradan beldedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sunuyor.

        Demir, beldedeki diğer camilerin imamlarından da destek alarak, hayırseverlerden gelen yardımları gıda kolilerine koyuyor.

        Hazırlanan temel gıda ürünlerinin bulunduğu koliler, ailelere ulaştırılıyor.

        - "Bu proje örnek bir çalışma oldu"

        Demir, AA muhabirine, görev yaptığı beldede yaptığı çalışmalarla vatandaşlar arasındaki dayanışma ve birliği sağlamaya çalıştığını söyledi.

        Cami bünyesinde bir köşeyi "iyilik köşesi" yaptıklarını dile getiren Demir, "Paylaşım dolabı sayesinde getirdiğimiz gıdaları koruyabiliyoruz ve saklayabiliyoruz. 10 bin nüfuslu beldemizde yaptığımız çalışmalarla birliği, beraberliği, kaynaşmayı ve paylaşmayı ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

        İyilik çalışmalarında beldedeki diğer camilerin imamlarından da destek aldığını ifade eden Demir, gıda kolisi hazırlama ve ailelere ulaştırma konusunda birlikte hareket ettiklerini dile getirdi.

        Bu çalışmaları Kovid-19 salgını ve depremler döneminde de yürüttüklerini kaydeden Demir, "Amacımız geleneğimiz olan kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ön plana çıkarmak ve bunun devam etmesini sağlamak. Bu proje örnek bir çalışma oldu. Bu çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Ramazanda herkesin daha çok yardım yaptığını, paylaşım dolabının köprü vazifesi gördüğünü anlatan Demir, alan el ile veren eli buluşturduklarını belirtti.

        Camilerin sadece namazların kılındığı, ibadetin yapıldığı mekanlar değil, birçok sıkıntının, problemin, huzursuzluğun giderildiği alanlar olduğunu dile getiren Demir, bu hizmet sayesinde camide bir buluşma noktasının oluştuğunu kaydetti.

        Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hocalarımız bize yardımcı oluyor ve yönlendirme yapıyorlar. Bu şekilde ailelere de ulaşmaya çalışıyoruz. Bize müracaat eden herhangi bir aile yok. Biz ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Cemaatimiz ile diyaloğumuz üst seviyede. Cemaatimiz de bize rehberlik ediyor. Bu şekilde ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz."

        Bu ramazan için hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Demir, gıda kolilerinde 21 temel gıdanın bulunduğunu, bu ay 300 aileye ulaşmayı planladıklarını ancak bu sayının ay içerisinde artabileceğini belirtti.

        Çalışmaya gönüllü destek veren imamlardan Ahmet Erdaş da iyilik için çalıştığını belirterek, "Ürünleri kolilere yerleştiriyoruz. Bu kolileri ailelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Cami görevinin yanında buraya da destek veriyoruz. Bütün hocalarımızla el ele verip burada yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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