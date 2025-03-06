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        Elazığ'da bulunan makak maymunu Gaziantep'e gönderildi

        Elazığ'da bulunan makak maymunu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:49 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:53
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        Elazığ'da bulunan makak maymunu Gaziantep'e gönderildi
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        Elazığ'da bulunan makak maymunu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

        Kent kırsalında bir kişi yürüyüş yaptığı sırada yolda makak maymunu buldu.

        Maymunu yakalayan kişi, durumu Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Ekiplerce teslim alınan maymun, veteriner hekim kontrolünde bakımı yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

        Galeri
        Galeri

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