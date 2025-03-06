Elazığ'da bulunan makak maymunu Gaziantep'e gönderildi
Elazığ'da bulunan makak maymunu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.
Elazığ'da bulunan makak maymunu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.
Kent kırsalında bir kişi yürüyüş yaptığı sırada yolda makak maymunu buldu.
Maymunu yakalayan kişi, durumu Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce teslim alınan maymun, veteriner hekim kontrolünde bakımı yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.
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