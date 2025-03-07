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        Keban Kaymakamı Atalık iftarda bir evi ziyaret etti

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, iftarda bir eve misafir oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:55
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        Keban Kaymakamı Atalık iftarda bir evi ziyaret etti
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, iftarda bir eve misafir oldu.

        Keban Kaymakamı Atalık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat ile Kallar Mahallesi Muhtarı Engin Duman ile mahalle sakinlerinden Nurten Oruk'u iftarda evinde ziyaret etti.

        Ziyarette Kaymakam Atalık, aile üyeleriyle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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