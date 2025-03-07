Keban Kaymakamı Atalık iftarda bir evi ziyaret etti

Keban Kaymakamı Atalık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat ile Kallar Mahallesi Muhtarı Engin Duman ile mahalle sakinlerinden Nurten Oruk'u iftarda evinde ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, iftarda bir eve misafir oldu.

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