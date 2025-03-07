Keban'da deprem tatbikatı düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen tatbikat, Keban'daki tüm eğitim kurumları ile Keban Öğretmenevinde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından tüm eğitim kurumları ve okullarda aynı anda çalan siren sesiyle öğrenciler, "çök, kapan, tutun" uygulamasını yaptı.

Tatbikatta, alınacak tedbirler, planlı tahliye ve toplanma yeri konusunda da teorik ve uygulamalı bilgi verildi.

Tatbikata, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, 723 öğrenci, 125 öğretmen ve personelin katıldığı belirtildi.

Emre, tatbikat sayesinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer tüm çalışanların deprem ve yangın anında doğru ve hızlı bir şekilde nasıl hareket etmesi gerektiğini uygulamalı olarak öğrendiğini belirterek, tatbikata verdikleri desteklerden dolayı Keban Belediyesi İtfaiye Amirliğine ve Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Keban 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimine teşekkür etti.