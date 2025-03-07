Baskil Kaymakamı Türker'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Türker, mesajında kadınları "toplumun vazgeçilmezleri" olarak nitelendirerek, kadınların toplumun en özverili, çalışkan ve üretken bireyleri olduğunu belirtti.

Mesajında, "Yeri gelmiş cephede savaşmışlardır." ifadesine yer veren Türker, şunları kaydetti:

"Yuvanın gerçek sahibi olan kadınlarımız ailenin ve doğal olarak da toplumun temel direğidir. Kadınlar için bir gün değil her gün çok önemlidir. Kadına şiddetin olmadığı, saygıda kusurun edilmediği günler dileyerek, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."