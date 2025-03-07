Ağın Belediyesince ilçedeki gasilhanede bakım ve onarım yapıldı

Belediye Başkanı Şeref Çakar, Merkez Mahallesi'ndeki gasilhanenin kapısını genişleterek daha kullanışlı hale getirdiklerini belirterek, "Ayrıca iç tadilatı yapıldı, eksik malzemeler tamamlandı. Çalışmalarda emeği bulunan herkese teşekkür ediyouz." dedi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye tarafından ilçedeki gasilhanede bakım ve onarım çalışması yürütüldü.

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