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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kadınlara karanfil dağıttı

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:41
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kadınlara karanfil dağıttı
        ABONE OL

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

        Kaymakam Atalık, kurum ve okulları ziyaret ederek, görev yapan kadın çalışanlarla görüştü.

        Kadınların gününü kutlayan Atalık, onlara karanfil dağıttı.

        Galeri
        Galeri

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