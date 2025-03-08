Servis şoförü Gülbanu Ötegen öğrenciler için 18 yıldır direksiyon sallıyor

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da servis şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Gülbanu Ötegen, öğrenciler için 18 yıldır direksiyon sallıyor.

İstanbul'da yaşarken 1999 Düzce depreminin ardından küçük kızı ve yaşlı annesi ile memleketi Elazığ'a dönen Gülbanu Ötegen, kentte uzun süre bir sürücü kursunda direksiyon eğitmeni olarak görev yaptıktan sonra 2007 yılında öğrenci servisi hizmeti sunan bir şirkette ofis elemanı olarak çalışmaya başladı.

Burada çalışırken zaman zaman hastalanan ya da acil işi çıkan şoförlerin yerine servise çıkan Ötegen, minibüs kullanmadaki mahareti ve öğrencilere olan güzel yaklaşımından dolayı servis şoförlüğüne alındı.

Şoförlüğe ilk başladığı yıllarda erkek meslektaşlarının ve bazı velilerin "kadından servis şoförü olmaz" şeklindeki eleştirilerine maruz kalmasına rağmen yolundan dönmeyen Ötegen, yıllar sonra kendi minibüsünü alarak, mesleğini 18 yıldır ustalıkla sürdürüyor.

- "Kadının başaramayacağı bir iş yoktur"

Ötegen, AA muhabirine, servis şoförlüğüne ilk başladığı dönemde toplumun minibüs şoförlüğünü erkek mesleği olarak gördüğü için birçok meslektaşının ve bazı velilerin kendisini yadırgadığını belirtti.

Bakmakla yükümlü olduğu küçük kızı ve yaşlı annesi için yapılan tüm eleştirilere ve baskılara rağmen şoförlük mesleğini bırakmadığını belirten Ötegen, "Elazığ yollarında öğrenci servisi işini yapmaya başladığımda diğer sürücüler beni kabullenemediler. Daha sonra zamanla beni kabullendiler ve bugün sektörün şoför annesi ve ablasıyım. Kadının başaramayacağı bir iş yoktur." ifadelerini kullandı.

- "Sektör değiştirir misin deseler asla değiştirmem"

Ötegen, servis şoförlüğüne başladığı ilk yıllarda karşılaştığı tüm zorlukların azimle üstesinden gelmeyi başardığını dile getirdi.

Mesleğini heyecanla ve severek yaptığını anlatan Ötegen, şöyle devam etti: