Servis şoförü Gülbanu Ötegen öğrenciler için 18 yıldır direksiyon sallıyor
İSMAİL ŞEN - Elazığ'da servis şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Gülbanu Ötegen, öğrenciler için 18 yıldır direksiyon sallıyor.
İSMAİL ŞEN - Elazığ'da servis şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Gülbanu Ötegen, öğrenciler için 18 yıldır direksiyon sallıyor.
İstanbul'da yaşarken 1999 Düzce depreminin ardından küçük kızı ve yaşlı annesi ile memleketi Elazığ'a dönen Gülbanu Ötegen, kentte uzun süre bir sürücü kursunda direksiyon eğitmeni olarak görev yaptıktan sonra 2007 yılında öğrenci servisi hizmeti sunan bir şirkette ofis elemanı olarak çalışmaya başladı.
Burada çalışırken zaman zaman hastalanan ya da acil işi çıkan şoförlerin yerine servise çıkan Ötegen, minibüs kullanmadaki mahareti ve öğrencilere olan güzel yaklaşımından dolayı servis şoförlüğüne alındı.
Şoförlüğe ilk başladığı yıllarda erkek meslektaşlarının ve bazı velilerin "kadından servis şoförü olmaz" şeklindeki eleştirilerine maruz kalmasına rağmen yolundan dönmeyen Ötegen, yıllar sonra kendi minibüsünü alarak, mesleğini 18 yıldır ustalıkla sürdürüyor.
- "Kadının başaramayacağı bir iş yoktur"
Ötegen, AA muhabirine, servis şoförlüğüne ilk başladığı dönemde toplumun minibüs şoförlüğünü erkek mesleği olarak gördüğü için birçok meslektaşının ve bazı velilerin kendisini yadırgadığını belirtti.
Bakmakla yükümlü olduğu küçük kızı ve yaşlı annesi için yapılan tüm eleştirilere ve baskılara rağmen şoförlük mesleğini bırakmadığını belirten Ötegen, "Elazığ yollarında öğrenci servisi işini yapmaya başladığımda diğer sürücüler beni kabullenemediler. Daha sonra zamanla beni kabullendiler ve bugün sektörün şoför annesi ve ablasıyım. Kadının başaramayacağı bir iş yoktur." ifadelerini kullandı.
- "Sektör değiştirir misin deseler asla değiştirmem"
Ötegen, servis şoförlüğüne başladığı ilk yıllarda karşılaştığı tüm zorlukların azimle üstesinden gelmeyi başardığını dile getirdi.
Mesleğini heyecanla ve severek yaptığını anlatan Ötegen, şöyle devam etti:
"Meslekteki 18 yılım açıkçası biraz zor geçti, çünkü sürekli çalışmak ve o hayat savaşını sonuna kadar vermek zorundasınız. Bu mesleği yaparak yaşlı anneme baktım, bir kız çocuğu okuttum. Kızım şu an sağ olsun Ankara'da veteriner hekim oldu, onun geleceğini kurtardım, annem hakkın rahmetine kavuştu. O dönemde bu savaşı vermek zorundaydım. Ama şimdi alarm çalmadan kalkan bir insan haline geldim. İşimiz zor ama çok keyifli, çünkü çocuklarla uğraşıyorsunuz. Çocukla uğraşanın erkek değil bir kadın olması gerektiğine inanıyorum. İşimi de severek yapıyorum. Şu an sektör değiştirir misin deseler asla değiştirmem, şoförlüğe devam ederim."
Ötegen, tüm kadınların mücadeleci ve emekçi olduğunu, bu nedenle kadınların bütün işlerin altından kalkacağına inandığını sözlerine ekledi.
- "Gülbanu abla çok iyi biri, arabayı da çok iyi kullanıyor"
İlkokul öğrencisi Asaf Tuğşad Alkaya da Gülbanu Ötegen'in çok iyi hizmet verdiğini, onun servis şoförlüğü yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ötegen'in kendileriyle bir anne ya da abla gibi ilgilendiğini belirten Alkaya, "Gülbanu abla çok iyi biri, arabayı da çok iyi kullanıyor." dedi.
Öğrencilerden Ela Burcu Bahar ise Ötegen ile kendisini güvende hissettiğini aktararak, Ötegen'in kendileriyle çok iyi ilgilendiğini anlattı. Bahar, Ötegen'in hep mutlu bir insan olduğunu, aracı çok iyi, sakin ve yavaş sürdüğünü sözlerine ekledi.
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