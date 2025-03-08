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        Keban'da AK Parti'den iftara yetişemeyenlere kumanya ikramı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, iftar saatine trafikte yakalananlara kumanya dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:48 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:08
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        Keban'da AK Parti'den iftara yetişemeyenlere kumanya ikramı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, iftar saatine trafikte yakalananlara kumanya dağıttı.

        AK Parti Keban İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Kaya, üyelerle birlikte Fırat Nehri Köprüsünde iftar saatinde trafikte olan yolculara ve sürücülere kumanya ve su ikram etti.

        Kaya, ramazan ayının maneviyatını hissetmek ve bu ruhu yaymak için sosyal çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        "İftara 5 kala" etkinliğinin Keban'da geleneksel hale geldiğini anlatan Kaya, "Türkiye'nin en aktif siyasi gençlik yapılanması olarak ramazan ayını dolu dolu geçirmeyi planlıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

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