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        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 19:46 Güncelleme: 08.03.2025 - 19:52
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        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        E.İ. yönetimindeki 23 ADP 256 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ADM 732 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Bahaeddin Ögel Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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