Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
E.İ. yönetimindeki 23 ADP 256 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ADM 732 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Bahaeddin Ögel Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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