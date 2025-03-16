Üniversiteli gençler yaşlıların iftar sofralarını hazırlıyor

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, yaşlıların evinde iftar sofrası kuruyor.

Fırat Üniversitesinde okuyan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yalnız Değilsin Projesi" kapsamında kentte gönüllülük esasıyla birçok faaliyette bulunuyor.

Harput Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 30 genç de ramazan dolayısıyla yaşlılara sıcak bir aile ortamı sunabilmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda market ve semt pazarlarından alışveriş yapan üniversiteliler, önceden tespit edilen yaşlıların evine konuk oluyor.

İhtiyaç halinde evlerin temizliğini de yapan gençler, aldıkları malzemelerle yemek hazırlıyor.

Hazırlanan sofrada birlikte yapılan iftarla yaşlılara ramazan coşkusu yaşatılıyor.

- "Sıcak bir aile sofrası kuruyoruz"

Zafran Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hatice Ayık'ın evine konuk olan gençlerden Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Zelal Aykaz, AA muhabirine, Diyarbakır'dan üniversite eğitimi için Elazığ'a geldiğini söyledi.

Aykaz, sosyal sorumluluk projesi ile ramazanda yaşlıları yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "İhtiyaç durumunda evlerini temizliyoruz. Alışverişimizi yapıp, yemeği kendimiz hazırlıyoruz. Onlar için sıcak bir aile sofrası kuruyoruz. Biz de ailelerimizden uzakta olduğumuz için iftar sofrasında onlarla bir araya geliyoruz." dedi.

- "Onlar bu ortama hasret kalıyorlar"

İlahiyat Fakültesi 3. sınıfta okuyan Zeynep Ünal ise Adıyaman'dan kente geldiğini, ramazanda yaşlılarla iftar yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Ünal, "Yaşlılarımızın evlerine konuk oluyoruz. Yaptığımız yemeklerle Hatice teyzemizin sofrasını da şenlendirmek istedik. O mutlu olunca biz de mutlu olduk. Bu projemizi ninelerimiz ve dedelerimiz için yapıyoruz. Çünkü onlar bu ortama hasret kalıyor." diye konuştu.

Öğrencileri evinde misafir eden 80 yaşındaki Hatice Ayık da gençlerin ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.